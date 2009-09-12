Луценко: кролики размножаются быстро, но долго не живут

Министр внутренних дел Украины, лидер Народной самообороны Юрий ЛУЦЕНКО напомнил тем, кто проникается будущим кандидата в президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, что "кролики долго не живут".

Об этом он заявил в интервью газете "Высокий замок" во время визита во Львов на Форум книгоиздателей.

“Юлия ТИМОШЕНКО подарила Ялтинскому зоопарку тигра, которого ей вручили на детском фестивале Черноморские игры в Скадовске. Теперь имеют заботу, потому что тигры, как известно, за неделю съедают не меньше двух кроликов”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Поэтому тем, кто проникается будущим ЯЦЕНЮКА, напомню, что кролики размножаются быстро, но долго не живут”, - сказал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявил 24 августа на острове Хортица, что Народная самооборона не будет выдвигать своего кандидата на будущих президентских выборах, но будет говорить правду о каждом из кандидатов на эту должность. При этом он призвал не голосовать «сердцем ни за кроликов», ни за «саламандр», ни за «козлов», ни за «пчел», а за того кандидата, который даст стране лучшую жизнь».

10 сентября Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что решил поддержать Юлию ТИМОШЕНКО. "Я не вижу кандидата, который был бы моим идеалом на должности Президента, но, как политик, я буду поддерживать того, кто остановит ЯНУКОВИЧА. На сегодня так выходит, что единственный, кто может это сделать - это Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - объяснил он. «Да, Арсений ЯЦЕНЮК умный парень, прошел довольно быстро много должностей...», но, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, у него нет ни поддержки в парламенте, ни достаточного опыта работы, ни команды, которая «будет воплощать в жизнь все, что он наобещает своим избирателям».