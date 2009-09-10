Луценко выбрал Тимошенко

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что решил поддержать Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Я принципиально остаюсь на точке зрения, что ЯНУКОВИЧ - это беда для Украины на любой руководящей должности... Я не вижу кандидата, который является моим идеалом на должности Президента, но как политик я буду поддерживать того, кто остановит ЯНУКОВИЧА. На сегодня так выходит, что единственный, кто может это сделать - это Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, “сегодня каждый должен не сердцем, а головой подумать, что будет с каждым, кто исповедует демократические принципы, в случае победы ЯНУКОВИЧА”.

По мнению лидера «Народной самообороны», новому Президенту необходимо будет думать не о раздоре, а об объединении страны, а умение слышать других людей и учитывать критику является необходимой чертой для человека на этом посту. Ю.ЛУЦЕНКО считает, что Ю.ТИМОШЕНКО постоянно демонстрирует это умение: «Не секрет, что она ежедневно делает выводы из ошибок кадрового состава правительства. Для меня это признак ответственного человека, который слышит людей. Быть Президентом без этого просто невозможно. Мы уже имеем прекрасного человека, но плохого Президента, который был прекрасным специалистом, но ничего не слышит из того, что говорят люди, и даже забыл, что им обещал».

Ю.ЛУЦЕНКО также считает, что не лучшим будет выбор на должность Президента и Арсения ЯЦЕНЮКА, который не имеет достаточной поддержки в Верховной Раде.

«Да, Арсений ЯЦЕНЮК умный парень, прошел достаточно быстро много должностей, но у меня есть несколько простых вопросов к тем, кто хотел бы за него голосовать: как сможет работать Президент, у которого нет ни одного депутата в парламенте? Это даже теоретически невозможно!», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

К тому же, по его мнению, А.ЯЦЕНЮК “не имеет достаточного опыта работы и не полностью знаком с реалиями украинского политикума”, тогда как Президент должен «видеть людей насквозь».

Самый же главный вопрос у Ю.ЛУЦЕНКО к А.ЯЦЕНЮКУ – “команда, которая будет воплощать в жизнь все, что он наобещает своим избирателям”. «Я вообще не вижу команды ЯЦЕНЮКА... Так не может быть», - сказал руководитель МВД.

«Потому я выбираю ТИМОШЕНКО еще и потому, что мы точно знаем ее всю, знаем, на что она способна, с ее огромными плюсами и имеющимися минусами. Мы знаем ее команду, ее подходы, и с моей точки зрения, они являются приемлемыми», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, выразив убеждение, что этот политик способен позаботиться об объединении всей страны.

«Мне нравится в ТИМОШЕНКО то, что она выросла из простого «оранжевого» революционера с оранжево-синим восприятием Украины», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.