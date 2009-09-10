Фельдман: процесс отмены виз между Украиной и Израилем активизировался

Глава группы по межпарламентским связям «Украина-Израиль», народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявляет об активизации процесса отмены виз между Украиной и Израилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он заявил по итогам встречи с министром абсорбции Израиля Софой ЛАНДВЕР в Киеве.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, украинская сторона полностью готова к отмене визового режима между двумя странами. «Посольство Украины в Израиле провело большую подготовительную работу. Мы выступаем за то, чтобы визы были отменены как можно скорее», - отметил он.

В свою очередь, С.ЛАНДВЕР подчеркнула, что в Израиле есть понимание этого вопроса. «Есть политическая воля и экономическая целесообразность в устранении визовых барьеров между Украиной и Израилем. В ближайшее время вопрос отмены визового режима с Украиной будет обсуждаться на встрече группы по межпарламентским связям с Украиной с министром иностранных дел Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ» - сказала С.ЛАНДВЕР, которая в ходе своего рабочего визита проверит работу в Украине программы репатриации в Черновцах и Днепропетровске.

Также пресс-служба депутата сообщает, что визовые вопросы А.ФЕЛЬДМАН планирует обсудить в Израиле в рамках Конференции Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА 20-22 октября и на встрече с министром иностранных дел Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ.