«Хиты сезона - новые ІТ-проекты холдинга «Главред-медиа». Пресс-конференция в УНИАН

10 сентября в 16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Хиты в этом сезоне - новые ІТ-проекты холдинга «Главред-медиа». Технологии + личность + бизнес - формула нашего успеха”. Участники: Олег Наливайко, генеральный директор холдинга «Главред-медиа»; Дмитрий Шимкив, генеральный директор «Майкрософт-Украина»; Алексей Скрыпник, генеральный директор ELEKS Software; Ярослав Билык, руководитель проекта «МойИнтернет» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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