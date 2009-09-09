Москаль назвал фамилии крымских депутатов, связанных с криминалом

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ обращается к лидерам партий с просьбой отозвать связанных с криминалитетом депутатов из состава Верховного Совета автономии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы милиции Крыма, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Г.МОСКАЛЬ «выразил надежду, что на следующих выборах крымчане дадут соответствующую оценку тем политическим силам, которые, несмотря на горький опыт, вновь включат в свои избирательные списки представителей криминалитета».

Г.МОСКАЛЬ направил в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководителя Секретариата главы государства Веры УЛЬЯНЧЕНКО обращение «о критической ситуации», сложившейся в крымском парламенте, где, по мнению Г.МОСКАЛЯ, «ряд депутатов являются членами преступных группировок и криминальными авторитетами, оказывают негативное влияние на политические и социально-экономические процессы в автономии».

«Среди них выделяются своей «активной позицией» Александр МЕЛЬНИК, Игорь ЛУКАШЕВ, Николай КОТЛЯРЕВСКИЙ, хорошо известные крымчанам по временам «бандитского Крыма». До сих пор не исключен из депутатского корпуса Рувим АРОНОВ, осужденный за совершение преступлений и привлекающийся в настоящее время к уголовной ответственности за бандитизм», - говорится в сообщении пресс-службы милиции.

По мнению Г.МОСКАЛЯ, председатель Верховного Совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО «не только не принимает никаких мер по очищению крымского парламента от криминалитета», но и поддерживает с такими депутатами «тесные дружеские отношения, покрывает их противоправную деятельность».

«Геннадий МОСКАЛЬ просит высших должностных лиц государства не осуществлять прием спикера Верховного Совета Крыма, который в последнее время стал частым гостем в «высоких кабинетах» центральной власти. Подобные встречи с Анатолием ГРИЦЕНКО, представляющим часть скомпрометировавшего себя в глазах местного населения депутатского корпуса, дискредитируют как высших должностных лиц государства, так и представляемые ими государственные институции», - считают в крымском управлении МВД.