Черновецкий «завалил» объект (фото)

Все то, что сделано для подготовки города к новому учебному году, сделано не благодаря, а вопреки действиям городской власти. Об этом один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский заявил в эфире парламентского телеканала «Рада», комментируя уровень готовности столичных заведений образования к новому учебному году.

«Ни одной новой школы к началу учебного года не открыто. Недостроенными остаются даже те объекты, которые должны были сдать в эксплуатацию в этом году», - отметил оппозиционный политик.

В эфире ТРК «Рада» Дмитрий Андриевский продемонстрировал фотографии недостроенной школы в Соломенском районе столицы по улице Лебедева-Кумача.

«Согласно обещаниям власти, это учебное заведение должно было открыть свои двери ученикам уже первого сентября этого года. Но, как видим, строительство давно не ведется. При этом, куда ушли деньги, запланированные на эту школу, – неизвестно», - отметил депутат.

По мнению Дмитрия Андриевского, ситуация обостряется тем, что потребность в появлении новых средних учебных заведений в Киеве очень высокая.

«По данным СМИ, конкурс в школах на сегодня больше, чем в вузы – по 7-10 детей на место. В этом году в Киеве на 2 тысячи первоклассников больше, чем это было в прошлом. При этом учебных заведений катастрофически не хватает. И это наиболее кричащие плоды бездеятельности Черновецкого наряду с завышенными тарифами и бюджетным коллапсом», - отметил политик.