Томенко открыл заседание ВР

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины в 10.22 открыл вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировался 241 народный депутат. Депутаты от фракции Партии регионов в 10.15 покинули сессионный зал.

Открывая заседание, Н.ТОМЕНКО напомнил, что оно было созвано по инициативе 152-х депутатов от БЮТ.

Сейчас в ВР началось рассмотрение вопросов повестки дня.

Как сообщал УНИАН, планируется, что внеочередное заседание парламента будет посвящено исключительно рассмотрению законопроектов, касающихся местного самоуправления.

Как сообщил сегодня в интервью журналистам член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ, Партия регионов не блокировала работу ВР, поскольку внеочередное заседание некому было открыть. По его словам. председатель ВР Владимир ЛИТВИН находится в командировке в Кировоградской области, первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ заболел, а вице-спикер Николай ТОМЕНКО только в 10.20 вернется из Крыма.