Сегодня состоится внеочередное заседание ВР

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины в парламенте была зарегистрирована инициатива 152 народных депутатов Украины о проведении внеочередного пленарного заседания ВР.

1 сентября состоялось открытие пятой сессии парламента шестого созыва.

Народные депутаты приняли постановление “О повестке дня пятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”, согласно которому планируется на протяжении сессии рассмотреть около 1,5 тыс. вопросов.

Кроме того, ВР на первом заседании отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы). За законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Сразу же после этого фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. Также “регионалы” заявили, что зарегистрируют новый законопроект относительно повышения социальных стандартов.

В тот же день депутаты из фракции БЮТ собрали подписи в поддержку проведения внеочередного заседания парламента, которое будет посвящено исключительно рассмотрению законопроектов о местном самоуправлении.