Янукович ставит Раде ультиматум

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что парламент в пятницу будет работать лишь в случае принятия законопроекта о повышении минимальной зарплаты и пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли фракция ПР блокировать в пятницу трибуну на внеочередном заседании парламента.

По его словам, парламент «будет работать, если будет голосование» по законопроекту о социальных стандартах.

Он подчеркнул, что нужно вести переговоры с фракцией Блока Литвина в плане поддержки этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Верховная Рада отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

За законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Сразу же после этого фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Также “регионалы” заявили, что зарегистрируют новый законопроект относительно повышения социальных стандартов.

На 4 сентября запланировано проведение внеочередного заседания ВР. Подписи депутатов в поддержку его проведения собирала фракция БЮТ. Как сообщил депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, внеочередное заседание будет посвящено исключительно рассмотрению законопроектов, касающихся местного самоуправления.