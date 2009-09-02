Ющенко: политика в стенах ВР - это интриги двух людей

Президент Виктор ЮЩЕНКО обвиняет две крупнейшие парламентские силы в блокировании работы Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Глава государства высказал предположение, что ситуация, когда парламент не работает, выгодна двум политическим силам. “Ситуация, сложившаяся в парламенте, является комфортной средой, которая была сформирована для того, чтобы безответственно действовать сегодня, в том числе в исполнительной функции”, - констатировал Президент.

“В действительности украинский парламент давно уже перестал быть центром принятия политических решений. Политика в стенах национального парламента давно уже формируется за его кулисами. Это интриги двух политических сил. По сути, это интриги двух человек”, - оценил Президент эту ситуацию.

Он призвал руководителя правительства и лидера оппозиции действовать публично, что может помочь выйти парламенту из кризиса, в котором он постоянно находится.

В.ЮЩЕНКО отметил, что досадным является отсутствие четкости в решении Конституционного суда об отсутствии большинства в парламенте и легитимности деятельности парламента.

“Демократия, которая дает ответ на выход из любой ситуации, сегодня остановилась перед обстоятельствами, когда национальная Конституция не дает ответа на то, как классифицировать отсутствие коалиции, отсутствие большинства, а значит формально – отсутствие чьей-либо ответственности в парламенте, правительстве за экономическую и социальную политику государства. Это еще раз показывает, насколько важна для нас конституционная реформа”, - сказал Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, конституционная реформа является единственным путем, который даст демократический ответ на текущую сложную ситуацию.