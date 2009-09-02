Воронин уходит с поста Президента Молдовы

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН официально объявил, что переходит в парламент в качестве рядового депутата, сообщает РИА «Новости».

"Я, как председатель партии коммунистов, не собираюсь в этот критический для Родины и для нашей партии час оставаться в довольно сомнительном и двусмысленном положении исполняющего обязанности Президента", - заявил В.ВОРОНИН.

"У меня нет ни нравственных, ни политических оснований для того, чтобы просто формально исполнять эту высокую государственную функцию. Я решительно не принимаю того пути, по которому хотят повести страну. А потому я перехожу в парламент в качестве рядового депутата для того, чтобы быть вместе с партией, вместе с фракцией", - подчеркнул В.ВОРОНИН.

Согласно Конституции Молдовы, исполняющим обязанности главы государства становится спикер парламента Михай ГИМПУ.

В.ВОРОНИН, лидер Партии коммунистов Республики Молдова (на протяжении восьми лет сохранявшей статус правящей), использовал положенные ему по конституции два президентских срока. После парламентских выборов, прошедших в апреле 2009 года, его кандидатура на пост главы государства не предлагалась (в Молдове Президента выбирают депутаты), сообщает Lenta.ru.

Срок полномочий В.ВОРОНИНА истек еще 22 мая, считают юристы. Однако лидер ПКРМ продолжил исполнять обязанности главы государства, поскольку новый Президент так и не был избран (ни коммунистам, ни их оппонентам в парламенте не хватило для этого голосов, в итоге парламент, в соответствии с Конституцией, был распущен, и были назначены новые выборы).

Напомним, что четыре некоммунистические партии, объединившиеся в парламентскую коалицию («Альянс за европейскую интеграцию»), получили простое большинство голосов (достаточное, в частности, для избрания спикера). Однако для утверждения своего кандидата в Президенты этого количества мандатов недостаточно (нужен, по меньшей мере, 61 голос). Коммунисты от переговоров с коалицией отказались. Если голосование по кандидатуре Президента провалится дважды (из-за недостатка голосов), то парламент будет распущен, а затем пройдут новые выборы.