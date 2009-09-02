Винский ищет кандидатуру на Президента

Лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что первыми выборами для его политической силы станут местные выборы в марте 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Нашими первыми выборами будут местные выборы в марте 2010 года, на которых мы будем выступать в качества субъекта избирательного процесса и мы будем выдвигать от нашей силы своих выдвиженцев», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Лидер объединения говорит, что его политическая сила не планирует выдвигать свою кандидатуру в кандидаты в Президенты на предстоящих в январе 2010 года президентских выборах. «Мы будем поддерживать другую кандидатуру, и поиски такой кандидатуры продолжаются», - добавил он.

При этом И.ВИНСКИЙ отверг возможность поддержки его политической силой таких кандидатов в Президенты, как Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. По его мнению, ни один из этих политиков не имеет права претендовать на должность Президента, поскольку показали свою несостоятельность в должности премьер-министра. «И во время избирательной кампании мы будем пояснять это людям. Я очень надеюсь, что должность Президента займет новый человек», - отметил политик.

Лидер объединения сообщил, что после завершения процесса своего формирования его политическая сила будет принимать участие в очередных парламентских и последующих президентских выборах. И.ВИНСКИЙ сообщил, что в настоящее время в Украине создано 154 территориальных комитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» и еще около 50 находится на этапе регистрации.

«Я думаю, что в течение сентября оргкомитеты нашей политической силы будут действовать уже в не менее 450 районах и городах», - сообщил И.ВИНСКИЙ.