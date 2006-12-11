Тимошенко подаст в суд на Мороза

Фракция Блока Юлии Тимошенко намерена подать судебный иск к председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ за злоупотребление им служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, она обвинила А.МОРОЗА в том, что он до сих пор не подписал закон о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины. Она напомнила, что парламент преодолел вето Президента на этот закон, и А.МОРОЗ должен был поставить свою подпись под данным документом.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что председатель Верховной Рады «сознательно блокирует» подписание закона, поскольку данный документ дает право оппозиции контролировать «власть на каждом шагу». «Он не так просто не подписывает данный закон, он подельник всего коррупционного, что делает власть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что к судебному иску будут приложены протоколы, которые подтверждают коррупционные деяния А.МОРОЗА.