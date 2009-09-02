Янукович и Цушко празднуют в Одессе

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Одессе примет участие в праздновании Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ посетил Свято-Успенский мужской монастырь, а также возложит цветы к памятнику А.С.Пушкину и примет участие в праздновании 215-й годовщины основания города Одессы.

В поездке его сопровождают, в частности народные депутаты Украины Григорий ИЛЬЯШОВ и Алексей КОСТУСЕВ из фракции Партии регионов.

Кроме того, среди сопровождающих и бывший министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО. В интервью журналистам он отметил, что не является на сегодня членом Партии регионов и напомнил, что из Соцпартии он вышел несколько лет назад. В.ЦУШКО отметил, что сегодня проживает в Одессе, но отказался сказать чем занимается.

На вопрос, на сколько отвечает действительности информация о возможности назначения его руководителем областной организации Партии регионов, он сказал, что «это только разговоры».