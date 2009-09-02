В пятницу состоится внеочередное заседание ВР

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 4 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата ВР.

В соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины в парламенте зарегистрирована инициатива 152 народных депутатов Украины, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины о проведении внеочередного пленарного заседания ВР.

В связи с этим председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщает о проведении 4 сентября внеочередного заседания парламента, которое откроется в 10.00.