Ющенко зовет к себе губернаторов

В четверг, 3 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с председателем Совета министров Автономной Республики Крым, с председателями областных, Севастополя и Киева государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, встреча начнется в 10.00.

Главной темой встречи являются проблемы регионов, обусловленные нынешней несовершенной моделью государственного управления, отметили в СП. Также стороны коснутся вопроса необходимости выполнения правительством полномочий относительно эффективной бюджетной политики на местах, перспектив развития регионов.

На обсуждение вынесен и президентский вариант конституционных изменений.

Фотографы и операторы приглашаются в Зал государственных мероприятий, остальные журналисты смогут посмотреть трансляцию мероприятия в пресс-центре.

После совещания планируется брифинг его участников. Аккредитация проводится по телефонам: 255-74-02, 255-63-18.