Москаль просит возбудить уголовное дело против мэра Симферополя

Заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Главного управления МВД Украины в АР Крым Геннадий МОСКАЛЬ обратился в прокуратуру Автономной Республики Крым с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении мэра города Симферополь Геннадия БАБЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Крыму.

По данным крымской милиции, Г.МОСКАЛЬ обратился к прокурору Автономной Республики Крым Владимиру БОЙКО «в связи с решением Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 01.09.2009 года в отношении председателя Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии Владимира КРЫЛОВА и вступлением обвинительного приговора в законную силу». Он просит возбудить уголовное дело в отношении мэра города Симферополь Г.БАБЕНКО по ст. 353 Уголовного кодекса Украины «Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний», и вынести постановление об отстранении Г.БАБЕНКО от обязанностей Симферопольского городского председателя на период следствия.

По данным ОСО ГУ МВД, Железнодорожный районный суд города Симферополь 9 июня 2006 года признал недействительными выборы 26 марта 2006 года, а решение Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации Г.БАБЕНКО городским председателем и обнародование результатов выборов противоправными и отменил их.

Апелляционный суд Автономной Республики Крым, Высший Административный суд Украины, Верховный суд Украины оставили данное решение в силе.

Народный депутат Украины Г.МОСКАЛЬ 13 февраля 2008 года зарегистрировал под № 2054 проект постановления Верховной Рады Украины «О проведении внеочередных выборов Симферопольского городского председателя». Однако 10 апреля 2008 года на совместном заседании комиссии ВР Украины и ЦИК постановили, что в данной ситуации принимать решение должен ЦИК. По этой причине проект постановления Верховной Рады был отклонен, и материалы переданы в Центральную избирательную комиссию, которая несколько раз собиралась, но до настоящего времени конкретного решения о назначении выборов не приняла, сообщили в ОСО ГУМВД Украины в АР Крым.