Ющенко встретился с Литвиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обсудили план работы парламента во время пятой сессии, которая началась вчера, 1 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР со ссылкой на пресс-секретаря спикера Ольгу ЧЕРНУЮ.

Стороны обсудили работу парламента на текущей сессии, учитывая финансово-экономическую и социальную ситуацию в стране, а также предвыборную кампанию, которая уже фактически стартовала.

В.ЛИТВИН информировал В.ЮЩЕНКО о планах работы ВР, повестке дня сессии и сложностях, возникающих в деятельности законодательного органа.

Глава государства выразил обеспокоенность социально-экономической ситуацией в стране и высказался за то, чтобы парламент стал центром, который будет обеспечивать стабильность и диалог в политикуме и обществе.