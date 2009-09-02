КПД парламента приближается к нулю

До президентских выборов Верховная Рада продуктивно не будет работать, утверждают эксперты. Впрочем, депутаты не намерены самораспускаться. Да и президенту Ющенко в настоящее время это не выгодно. Чем будут заниматься народные избранники?

Заблокировали, поругались, не договорились, разошлись. Первый день работы украинского парламента после каникул является показательным – так депутаты будут работать на протяжении пятой и шестой сессии, считает ведущий эксперт политико-правовых программ центра им. Разумкова Александр Литвиненко.

«Коэффициент полезного действия работы Верховной Рады прошлой сессии приближался к нулю, - отметил эксперт. - Таким он будет и теперь. Первое заседание показало, что перспектив нет никаких. До президентских выборов работа депутатов будет скорее спорадической и лишь по локальным вопросам».

Эксперт уверен, что и первые полгода после избрания нового президента Украины народные депутаты будут не заниматься законотворческой деятельностью, а засядут за политические переговоры и торги за должности.

По словам Литвиненко, маловероятно, что парламент самораспустится или же это сделает президент Ющенко, поскольку ему не выгодно дестабилизировать политическую ситуацию накануне выборов. Эксперт допускает, что ближайшие полгода украинский парламент не осмелится переформатировать существующую коалицию, поскольку лидеры двух наибольших фракций, которые могли бы создать новое объединение, на президентских выборах будут основными конкурентами.

Однако, невзирая на критику, народные депутаты не собираются, по их словам, бить баклуши. На протяжении пятой сессии они запланировали рассмотреть полторы тысячи важных вопросов. За это проголосовало во вторник 234 из 438 депутатов.

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