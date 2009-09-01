Полякам не стоит ждать от Путина извинений

Гражданам Польши не стоит ожидать от премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА извинений за введение советских войск на польскую территорию в 1939 году.

Так прокомментировал УНИАН политолог, кандидат философских наук Валентин ГЛАДКИХ результаты недавно проведенного в Польше опроса, по результатам которого большинство поляков высказались за необходимость таких извинений от российской стороны.

“Владимир ПУТИН приедет на 70-ю годовщину начала Второй мировой войны в Гданьск не для того, чтобы искать какие-то общие точки соприкосновения относительно событий Второй мировой войны”, - отметил эксперт. По его мнению, основной целью визита В.ПУТИНА в Польшу станет “защита советской версии истории Второй мировой войны, где Советский Союз выступает не агрессором, а пострадавшей стороной”. “Максимум, на что поляки могут рассчитывать, это насколько грубым по форме будет выступление российского премьер-министра”, - отметил политолог и добавил, что “в любом случае содержание его выступления будет неизменным – это одностороннее видение событий Второй мировой войны с позиций советской историографии”.

В то же время В.ГЛАДКИХ отметил, что “основная аудитория, на которую будет рассчитано подобное выступление В.ПУТИНА, – внутрироссийская, именно ей, а не мировому сообществу будут адресованы основные месиджи российского премьер-министра”.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, проведенного центром GFK Polonia по заказу газеты Rzeczpospolitа, 76% поляков считают, что премьер-министр РФ В.ПУТИН во время мероприятий, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны в Гданьске 1 сентября должен извиниться перед польскими гражданами за введение советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года.

1 сентября на Вестерплатте близ Гданьска планируют прибыть 20 глав правительств, среди которых В.ПУТИН и немецкий канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

В Польшу также прибудет глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Тайный протокол пакта министров иностранных дел Германии и СССР, который потом назвали пакт «Молотова-Риббентропа», от 23 августа 1939 года, обязывал советское правительство выступить против Польши в случае немецко-польского вооруженного конфликта.

17 сентября СССР ввел свои войска на территорию Польши, объясняя это необходимостью защиты имущества украинцев и белорусов, проживающих на восточных территориях тогдашней Второй Речи посполитой.

Формально объявленным основанием для ввода войск было бегство польского правительства из страны, что автоматически аннулировало договоры о ненападении, подписанные ранее поляками с советским правительством.

Польские историки утверждают, что ноту о вводе войск передали польскому послу в три часа ночи, в тот же момент, когда советские войска занимали уже территорию тогдашней Польши.