Ющенко: демократию в Украине можно сохранить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что демократию можно сохранить через изменения в Конституции.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил во время встречи со студентами и преподавателями Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

«Чрезвычайно чувствительный и важный вопрос, как сегодня сохранить украинскую демократию и украинскую государственность. По моему глубокому убеждению, любой союз тех политических сил, которые сегодня наделены мандатом избирателей, приведет к колоссальной потере демократических достижений, достигнутых нами в последние годы», - сказал Президент.

«Украина как государство может состояться лишь в случае, если мы сохраним ее демократический строй, если здесь будет господствовать демократия. Никакая тоталитарная модель не способна дать ответ на вечность Украины - тоталитарная модель из одной или из двух партий», - убежден глава государства.

В.ЮЩЕНКО очертил основные новации предложенного им проекта конституционных изменений.

В первую очередь Президент назвал необходимым отмену депутатской неприкосновенности. «Нация не должна соглашаться на формирование такой системы власти, когда существует чей-то иммунитет. Это не в обычаях демократической страны. Недопустимо, что существует категория людей, которые неприкосновенны», - убежден В.ЮЩЕНКО. По его словам, неприкосновенность как одну из угроз, которые лишают демократии, можно снять только через Конституцию.

Для прекращения криминализации политики Президент предлагает изменить систему выборов, чтобы представительские органы реально отображали интересы избирателей.

В проекте Конституции Президент предлагает четкий ответ на стабильность работы украинского парламента. Этого можно достичь, создав верхнюю палату парламента на основе территориального представительства. Именно верхней палате – Сенату – будут переданы полномочия внеполитического характера. «Все институты национального характера должны утверждаться не на партийной основе нижней палаты, а на основе всеобщего представительства, потому что это аполитичные институты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В соответствии с его проектом Конституции, нижняя палата парламента в таком случае будет формировать большинство и правительство, принимать государственный бюджет и законы.

При этом количество депутатов нижней палаты парламента должно быть сокращено на треть – до 300 человек. «Само по себе это уже большая реформа. Это чрезвычайно мощный импульс для нации», - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в предложенном им проекте Конституции также предлагается усилить местное самоуправление, предоставив ему реальные, в том числе бюджетные полномочия.