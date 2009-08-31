Украине необходим двухпалатный парламент

Украине для эффективного функционирования законодательной ветви власти непременно необходим двухпалатный парламент.

Такое убеждение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

“Если мы хотим иметь серьезный профессиональный парламент, способный, в частности, эффективно работать в вопросах национальной безопасности, нам нужная вторая палата... Это просто неизбежно”, - сказал Ю.РУБАН. Сегодня же, добавил он, нужно признать, что в государстве не создана эффективная власть, которая ставила бы перед страной долгосрочные цели и достигала их.

А самым слабым звеном в системе украинской власти эксперт считает Верховную Раду, нестабильность которой связывает со слабой зависимостью парламента от воли избирателя. Он акцентировал внимание на закрытости избирательных списков политических сил, их непрозрачном формировании и низкой эффективности работы парламента и влияния его решений на развитие Украины.

По его словам, верхняя палата парламента должна избираться на более длительный срок и сможет “профессионально говорить с правительством и реально его контролировать”. К тому же, убежден эксперт, на нее меньше будут влиять политические страсти. “Второго способа за сотни лет не придумано”, - добавил он.

Кроме того, для повышения эффективности законодательной власти, Ю.РУБАН считает целесообразным уменьшить численность депутатского корпуса, а самих депутатов лишить неприкосновенности. Усилить политическую ответственность ВР перед избирателями, по его мнению, также можно открытостью избирательных списков, чтобы граждане голосовали не за пропорции, а за конкретных людей, которым готовые доверить власть.

С другой стороны, можно чаще проводить выборы, ротацию определенной части депутатского корпуса. Лишь при этом, считает Ю.РУБАН, депутаты будут постоянно чувствовать ответственность перед гражданами, и будут иметь стимул работать более эффективно.

“Абсолютно необходимо чаще проводить выборы в Украине... потому что реалия есть такая: никакие суды - ни конституционные, ни обычные, ни окружные, не пугают ни наш парламент, ни наше правительство. Очевидно, есть только один способ ответственности, а это означает выборы”, - сказал эксперт, добавив, что бояться этого абсолютно не стоит.