Литвин: выборы Президента станут выбором курса страны

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что будущая президентская кампания в Украине будет сложной, а выборы главы государства станут выбором курса страны.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Украине Харалампосом ДИМИТРИУ.

По словам В.ЛИТВИНА, «эта политическая кампания будет очень сложной. Это будут не просто выборы Президента, это будут выборы курса, и, в сущности, будет речь идти о том, какой будет Украина».

Председатель ВР убежден, что крайне важным является «сохранение демократического потенциала». «Главное – чтобы Украина работала, потому что риторика относительно внутренней и внешней политики страны не заменит практической работы», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, теперь главное – «найти консолидированную позицию и вместе работать». «Для нас вопрос из вопросов – обеспечить предвидение процессов в Украине в ходе президентской кампании», - отметил он.

Касаясь текущих политических процессов, происходящих в Верховной Раде Украины, руководитель украинского парламента отметил, что «очень много времени отводится на разного рода договоренности», которые, к сожалению, не всегда выполняются. Однако, подчеркнул В.ЛИТВИН, «главное, что мы говорим, находим тяжелые, сложные, но компромиссы».

По словам В.ЛИТВИНА, в демократическом обществе нельзя избежать «политических столкновений», и при этом «главное – чтобы они происходили цивилизовано».