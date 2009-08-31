Яценюк припомнил Тимошенко ее обещание

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК выступает за сокращение депутатского корпуса и снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня во Львове во время встречи с членами областной организации «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что следующий Президент Украины должен выполнить волю народа, который на референдуме 2000 года проголосовал за сокращение численности парламента с 450 до 300 избранников и за снятие депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что для снятия депутатской неприкосновенности пройдены все юридические процедуры, но этого и до сих пор не сделано. «Я вам напомню, как снималась депутатская неприкосновенность, когда я был руководителем парламента. Для первого этапного голосования нужно было 226 голосов. Три раза я ставил на голосование этот вопрос, едва не силой заставлял нажимать на кнопки», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Теперь, по его словам, уже есть соответствующее заключение Конституционного Суда, есть решение парламента. «У меня вопрос к Партии регионов, к БЮТ, к руководителю парламента: почему не ставится вопрос об окончательном снятии неприкосновенности? Все юридические процедуры пройдены. Почему сегодня парламент заблокировал решения, которые ровно полгода назад мы принимали? Не хотят. Боятся», – считает лидер «Фронта перемен».

Также он напомнил, что до сих пор не принято решение об отмене депутатских льгот. «Где-то месяцев пять назад премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступила по телевидению и сказала: мы заблокируем трибуну, если парламент не снимет льготы и привилегии с народных депутатов. Это была суббота – я помню. А заседание должно было состояться во вторник. Я посмотрел в сообщениях на сайте Верховной Рады – оказывается, нет ни одного проекта закона, внесенного Блоком Юлии Тимошенко или Партией регионов относительно снятия депутатских льгот и привилегий. Тогда за ночь я написал данный закон, внес его в парламент. Посмотрите – на сайте парламента его можно увидеть. И что думаете – даже не поставили на голосование», – сказал А.ЯЦЕНЮК.