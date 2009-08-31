Регионала Киселева заказал криминальный авторитет?
Милиция возбудила уголовное дело
Милиция возбудила уголовное дело по факту подготовки покушения на народного депутата Украины (фракция Партии регионов), лидера крымских «регионалов» Василия КИСЕЛЕВА.
«Дело возбуждено. По-видимому, будет двойная статья: то есть статья 115 (умышленное убивство), но поскольку само действие не закончено, то в Уголовном кодексе есть 15-я статья – это покушение на совершение преступления», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН источник в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
Силовик уточнил, что ранее милиция автономии провела проверку заявления В.КИСЕЛЕВА о готовящемся на него покушении.
Народный депутат в прямом эфире на крымском телевидении утверждал, что его «заказал» «криминальный «авторитет», очень известный политик».