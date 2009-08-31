Янукович благими намерениями мостит дорогу в ад?

Эксперты считают, что требование лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о повышении минимальных зарплат не имеет никакого экономического обоснования и приведет к инфляции.

Сегодня В.ЯНУКОВИЧ потребовал от правительства повышения минимальной зарплаты до 1500 гривень, пенсии – до 1300 гривень. «Решение об этом должен принять парламент 1 сентября», - отметил он. С просьбой прокомментировать эту предвыборную инициативу лидера Партии регионов УНИАН обратился к ведущим экспертам-экономистам.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает эту инициативу не имеющей экономического обоснования. Эксперт подчеркивает, что во время экономического кризиса вообще не стоит вести речь об изменении социальных стандартов. Даже когда ситуация в экономике полностью нормализуется, считает И.БУРАКОВСКИЙ, нужно будет вводить не тотальное повышение минимальных зарплат и пенсий, а реформировать все социальные стандарты. Сейчас же подобные стремления просто не имеют экономического содержания.

Директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что в случае осуществления подобной инициативы В.ЯНУКОВИЧА несколько возросли бы поступления в Пенсионный фонд, и несколько уменьшилась бы «теневая» доля в оплате труда. Но эксперт подчеркивает, что В.ЯНУКОВИЧ, выступая с подобным требованием, должен был указать – из каких дополнительных источников поступлений в бюджет должно быть профинансировано подобное повышение минимальных зарплат и пенсий.

Кроме того, по мнению эксперта, реализация этой инициативы может повлечь дополнительную эмиссию денег, что негативно отразится на курсе гривни и еще больше осложнит ситуацию на многих предприятиях, которые в настоящее время вынуждены уменьшать объемы производства и останавливаться из-за кризиса.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН видит в требовании В.ЯНУКОВИЧА относительно повышения минимальных зарплат и пенсий двойные стандарты и социальный популизм. С одной стороны, говорит эксперт, оппозиция отмечает падение производства и, соответственно, уменьшение доходов государственного бюджета. С другой стороны, та же оппозиция требует дополнительно увеличить бюджетные расходы, демонстрируя якобы «заботу о трудящихся».

При этом В.ЮРЧИШИН отметил, что на сегодняшний день нет полных, систематизированных данных относительно выполнения государственного бюджета, а, следовательно, тяжело оценить, в какой мере возможно (или невозможно) воплощение требований В.ЯНУКОВИЧА. “Бюджет должен быть «вписан» в реальное состояние экономики”, - подчеркнул эксперт. По его убеждению, предложение относительно увеличения минимальных зарплат и пенсий не основывается на имеющихся ресурсах, которые может в настоящее время дать экономика Украины.

Эксперт Школы политической аналитики при Национальном университете “Киево-Могилянская академия” Сергей КИСЕЛЕВ прогнозирует, что в случае воплощения, инициатива В.ЯНУКОВИЧА в целом негативное повлияет на экономику. Эксперт напомнил, что во время мирового экономического кризиса во многих странах происходит снижение социальных расходов государства. Так, например, в Латвии зарплаты работникам бюджетных учреждений сокращены на 20%, «урезаны» также выплаты молодым матерям на содержание ребенка. В Эстонии, в частности, сокращены выплаты по безработице и тому подобное. «В Украине подобного нет, социальные стандарты никто не урезает, но вести речь об их резком повышении во время кризиса нерассудительно», - подчеркнул С.КИСЕЛЕВ.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что показатель минимальной зарплаты достаточно эфемерен, и во многих развитых странах (в частности, в Германии, Австрии и Италии) вообще не применяется. Во Франции, Великобритании, Ирландии регулируется лишь показатель минимальной почасовой оплаты – как наиболее точно отражающий реальное состояние с оплатой труда. «У нас же показателем минимальной зарплаты часто манипулируют», - отметил эксперт.

С.КИСЕЛЕВ подчеркнул также, что экономически не обоснованное повышение минимальных зарплат и пенсий может привести к росту инфляции и еще более глубокому падению валютного курса гривни. «Сейчас инфляция в Украине вдвое меньше, чем в прошлом году, - напомнил эксперт. – Но она может превратиться в настоящую проблему в случае ведения несбалансированной, невзвешенной социальной политики».

Заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО отметил, что пока никто не видел обоснования этих инициатив лидера Партии регионов. Показатели минимальной зарплаты и пенсий жестко завязаны на общие показатели макроэкономической стабильности страны, напомнил эксперт. «Понятно, что увеличение минимальной зарплаты приведет к увеличению фонда оплаты труда по всей стране, а это – дополнительные нагрузки на бюджет и бизнес в условиях экономического кризиса. Откуда брать средства?», - спрашивает Я.ЖАЛИЛО.

Эксперт подчеркнул также, что существенное повышение минимальных зарплат и пенсий приведет к стремительному росту потребительского спроса, как следствие – возрастет потребность в импортных товарах, ухудшится торговый баланс страны, и соответственно – произойдет снижение валютного курса гривни. «Предложение господина ЯНУКОВИЧА очень похоже на популизм, поэтому сегодня серьезно об этом говорить не стоит», - подытожил эксперт.

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ считает, что предложенное В.ЯНУКОВИЧЕМ повышение минимальных зарплат на пенсий невозможно без изыскания дополнительных источников средств – и в государственном бюджете, и на негосударственных предприятиях, которые тоже будут обязаны соответственно увеличить фонды оплаты труда.

Эксперт подчеркивает, что следствием этого будет рост дефицита бюджета и рост цен на потребительском рынке. «А поскольку дополнительное финансирование дефицита бюджета – хоть из внешних, хоть из внутренних источников – практически невозможно, следствием необоснованного повышения социальных стандартов будет дополнительное печатание денег, рост инфляции, падение курса национальной валюты», - подытожил А.ЖОЛУДЬ.