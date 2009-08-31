Тимошенко написала специальное письмо Литвину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство направило письмо на имя председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, в котором просит ВР включить в повестку сессии неотложные антикризисные законопроекты, разработанные Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Мы обратились со специальными письмами на имя председателя ВР, в котором указали, что вместе с сельскими, поселковыми головами и вместе со всей командой органов местного самоуправления за лето мы наработали 41 законопроект, которые реформируют все направления местного самоуправления – сел, поселков и городов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракция БЮТ предложила рассмотреть эти законопроекты на внеочередном заседании сессии в пятницу, 4 сентября.

Премьер-министр уточнила, что законопроекты касаются изменений принципов формирования межбюджетных отношений, урегулирования земельных вопросов, а также внесение изменений в Конституцию относительно выборов в органы самоуправления, а также отмены депутатских льгот.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство просит ВР выделить отдельный день для рассмотрения 10 законопроектов, разработанных совместными усилиями правительства и всеукраинского совета церквей.

Кроме того, глава правительства считает необходимым в неотложном порядке рассмотреть еще 8 законопроектов, направленных на противодействие таким явлениям как рейдерство, теневая приватизация и теневая схема банкротства предприятий.

«Это 8 законопроектов, которые, так или иначе, упорядочивают обращение с государственной собственностью», - пояснила она.

Глава правительства также сообщила, что правительство также разработало около 20 законопроектов, направленных на упорядочение социальных льгот.

«Правительство разработало и направило в ВР более 300 законопроектов, и значительное количество этих законопроектов касается стратегических реформ, антикризисной программы, которую правительство осуществляет беспрерывно. Но в тоже время более 230 законопроектов останется не рассмотренными, не включенными в повестку дня, и это замедляет стратегические реформы в стране», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, на очередной сессии Верховная Рада также должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности, который уже был принят в первом чтении и получил позитивное заключение Конституционного Суда.

«Для того чтобы далее продвигаться по процедуре отмены неприкосновенности с депутатов необходимо еще раз проголосовать 226 голосами в Верховной Раде, окончательную редакцию уже с учетом замечаний Конституционного Суда, и после этого на следующей сессии мы сможем проголосовать 300 голосами», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что правительство направит до 15 сентября в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2010 год.

«Не будет ни задержек, не будет никаких других проблем, потому что мы по сути дела год готовили этот проект бюджета, готовили все его составляющие, и мы считаем, что у ВР есть все основания рассматривать этот бюджет и принимать», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.