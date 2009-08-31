Литвин намекнул БЮТу, что не надо его подгонять

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что у него еще есть время до 4 сентября для подписания закона о финансировании Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента в ответ на заявление лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО о необходимости срочного подписания руководителем парламента закона о финансировании Евро-2012.

И.КИРИЛЕНКО напомнил, что Президент отказался подписывать данный закон.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что парламент 21 августа рассматривал вопрос относительно вето Президента Украины на данный закон, и поскольку в Секретариате Президента документы принимаются до 16-ти часов, то в этот день документы из парламента не были поданы. Он отметил, что это было сделано «после праздников» (по-видимому, речь идет о том, что это было сделано после 24 августа – УНИАН).

В.ЛИТВИН отметил, что в этом случае последним днем для подписания председателем ВР данного закона является 4 сентября.