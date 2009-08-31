БЮТ инициирует внеочередное заседание ВР

Фракция БЮТ предлагает 4 сентября провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам полномочий органов местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, в парламенте по этому вопросу уже зарегистрирован 41 законопроект.

Как сказал И.КИРИЛЕНКО, на сегодня уже всем понятно, что органы местного самоуправления должны иметь больше полномочий. «В связи с этим мы предлагаем провести в пятницу внеочередное заседание, чтобы рассмотреть исключительно вопрос местного самоуправления», - сказал лидер фракции БЮТ.

Он заметил, что необходимое количество подписей депутатов для проведения внеочередного заседания уже сегодня будет передано руководству парламента.

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