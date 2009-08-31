Путин обсудит с Тимошенко отношения России и Украины

Премьер-министр России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Польшу обсудит с премьером Украины Юлией Тимошенко ситуацию в российско-украинских отношениях, в том числе и газовые вопросы, сообщил журналистам замглавы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков.

В.Путин 1 сентября примет участие в международных мероприятиях в Гданьске, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. На встречу в Гданьске приглашены руководители многих европейских стран.

"После переговоров с Туском (Дональд Туск - глава правительства Польши. - Прим.) премьер-министр РФ проведет переговоры с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Там будет много тем, в том числе и газовая, и ситуация в Украине, и ситуация в российско-украинских отношениях, практические аспекты сотрудничества... Вопрос о предоставлении Россией кредита Украине, возможно, будет обсуждаться, но пока сложно об этом говорить", - цитирует Ю.Ушакова РИА "Новости".