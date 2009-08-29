У Луценко есть материалы, которые «помогут на украинских выборах»
Министр просит СМИ опубликовать
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО во время пребывания во Львовской области обнародовал ряд архивных документов относительно Голодомора 1932-1933 годов и репрессий 50-х годов, рассекреченных в 1995 году.
Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к представителям СМИ, Ю.ЛУЦЕНКО попросил их растиражировать и обнародовать материалы уголовных дел, которые он привез, среди них – по фактам каннибализма среди крестьян и принудительного выселения тысяч людей за поддержку ОУН-УПА.
«Я считаю, что материалы, которые я сегодня привез во Львовскую область, больше помогут на украинских выборах, чем любые призывы к независимости. Мне хочется показать людям, где мы были еще недавно и откуда мы убежали. Здесь есть дела, датированные 1950-1951 годом, не так давно те времена прошли, как эта гидра снова начала поднимать голову», - отметил министр.
Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что его намерения обнародовать ужасные факты Голодомора 1933 года и массовых репрессий 50-х годов «можно считать моим предвыборным шагом».
Вчера Ю.ЛУЦЕНКО передал журналистам семь дел МГБ УССР, датированные с 1932 по 1951 год, среди них дело женщины из Киевской области из села Войтовец, которая вместе со своим 10-летним сыном в июне 1933 года от голода убили и съели 11-летнюю девочку-односельчанку.
Также был обнародован материал дела 1950 года по факту отправки эшелона со спецконтингентом на расселение в Сибирь, в котором за пособничество ОУН-УПА вывозились 246 семей (906 человек, самый старший из которых 1891 г. р., самый младший - 1950 г.р.). По материалам дела это были жители Луганской, Донецкой, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей, среди которых часть вывозили за их принадлежность к еврейской национальности.
Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что обнародование рассекреченных архивных материалов именно сегодня, на открытии памятной мемориальной доски Вячеславу Чорновилу, является для него знаковым. «При всем уважении к памяти Вячеслава Чорновила именно сегодня и именно из Львовской области мне хочется донести людям страшные исторические факты нашего прошлого, в которое нас кое-кто хотел бы вернуть», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.