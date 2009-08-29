У Луценко есть материалы, которые «помогут на украинских выборах»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО во время пребывания во Львовской области обнародовал ряд архивных документов относительно Голодомора 1932-1933 годов и репрессий 50-х годов, рассекреченных в 1995 году.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к представителям СМИ, Ю.ЛУЦЕНКО попросил их растиражировать и обнародовать материалы уголовных дел, которые он привез, среди них – по фактам каннибализма среди крестьян и принудительного выселения тысяч людей за поддержку ОУН-УПА.

«Я считаю, что материалы, которые я сегодня привез во Львовскую область, больше помогут на украинских выборах, чем любые призывы к независимости. Мне хочется показать людям, где мы были еще недавно и откуда мы убежали. Здесь есть дела, датированные 1950-1951 годом, не так давно те времена прошли, как эта гидра снова начала поднимать голову», - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что его намерения обнародовать ужасные факты Голодомора 1933 года и массовых репрессий 50-х годов «можно считать моим предвыборным шагом».

Вчера Ю.ЛУЦЕНКО передал журналистам семь дел МГБ УССР, датированные с 1932 по 1951 год, среди них дело женщины из Киевской области из села Войтовец, которая вместе со своим 10-летним сыном в июне 1933 года от голода убили и съели 11-летнюю девочку-односельчанку.

Также был обнародован материал дела 1950 года по факту отправки эшелона со спецконтингентом на расселение в Сибирь, в котором за пособничество ОУН-УПА вывозились 246 семей (906 человек, самый старший из которых 1891 г. р., самый младший - 1950 г.р.). По материалам дела это были жители Луганской, Донецкой, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей, среди которых часть вывозили за их принадлежность к еврейской национальности.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что обнародование рассекреченных архивных материалов именно сегодня, на открытии памятной мемориальной доски Вячеславу Чорновилу, является для него знаковым. «При всем уважении к памяти Вячеслава Чорновила именно сегодня и именно из Львовской области мне хочется донести людям страшные исторические факты нашего прошлого, в которое нас кое-кто хотел бы вернуть», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.