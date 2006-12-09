Пленум ЦК КПУ: Виктор Ющенко несет угрозу демократии и целостности Украины

Центральный комитет Коммунистической партии Украины не поддержал предложение о выходе фракции коммунистов из антикризисной коалиции.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины, член ЦК КПУ Александр ГОЛУБ, комментируя результаты пленума ЦК КПУ, который прошел сегодня в Киеве.

Он отметил, что на пленуме звучала «жесткая критика действий некоторых членов антикризисной коалиции». По словам А.ГОЛУБА, речь идет, в частности о позиции фракции СПУ относительно поддержки законопроекта «О Голодоморе в Украине 1932-1933 гг.», а также заявления лидера СПУ в Польше относительно ОУН-УПА.

При этом А.ГОЛУБ сообщил, что народный депутат Украины, член ЦК КПУ Леонид ГРАЧ выступил за то, чтобы до февраля был решен вопрос о целесообразности дальнейшего существования антикризисной коалиции.

В то же время пленум ЦК КПУ не поддержал это предложение и дал поручение лидеру партии Петру СИМОНЕНКО «провести с лидерами партий встречу», где жестко вести разговор о необходимости соблюдения ранее достигнутых договоренностей и относительно координации дальнейших действий между членами антикризисной коалиции, сказал А.ГОЛУБ.

Он сообщил, что пленум ЦК КПУ также поддержал заявление о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «несет угрозу демократии и целостности Украины». По словам депутата, в заявлении говорится о том, что действия Президента Украины “направлены на дестабилизацию ситуации в государстве и это касается его действий, которые направлены на противостояние между двумя ветвями исполнительной власти”.