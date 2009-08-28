Про монополиста, которого терпеть невозможно, рассказали Черновецкому

Киевская городская государственная администрация инициирует срочное заседание наблюдательного совета акционерной компании «Киевэнерго» с тем, чтобы рассмотреть деятельность руководителя этого предприятия Эдуарда СОКОЛОВСКОГО в отношении решений по отключению от энергообеспечения социально значимых объектов столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, поручение об обращении к Киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ по вопросу направления в наблюдательный совет указанной инициативы дал на заседании расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он информировал, что получил информацию о единоличном решении «Киевэнерго» отключить от электроэнергии 17 учебных заведений столицы в связи с существующими долгами.

Кроме того, А.ГОЛУБЧЕНКО напомнил о происходивших ранее отключениях от энергопотребления других социальных заведений города, в частности, больниц.

А.ГОЛУБЧЕНКО сегодня высказался за то, чтобы совместно с районными властями столичный голова поднял вопрос об оценке указанных действий руководителя «Киевэнерго» Э.СОКОЛОВСКОГО.

«В решение коллегии записать: подготовить обращение к городскому голове, вместе с районами, рассмотреть работу руководителя «Киевэнерго» на наблюдательном совете о его действиях по отключению от энергообеспечения социально значимых объектов», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что «не может терпеть, чтобы в Киеве монополист единолично решал, что отключать, даже когда есть долги».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, он не видит возможности работать с таким руководителем, который «не понимает, где он находится и за что отвечает». Он добавил, что только интересы бизнеса для такого предприятия не могут быть прерогативой в деятельности.

В интервью журналистам на вопрос, насколько мнение мэрии о деятельности Э.СОКОЛОВСКОГО может быть учтено членами наблюдательного совета акционерной компании, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Я не могу прогнозировать. Так, как и вы, я себе задаю этот вопрос».

В то же время он допустил, что Э.СОКОЛОВСКИЙ может понести ответственность, которая предусматривает даже освобождение его от должности.