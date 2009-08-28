Луценко гарантирует: в его кабинете денег за звания не берут

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что ни он, ни его заместители ни разу не назначали на руководящие должности в органы внутренних дел и не присваивали звания за деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

«Гарантирую, что в моем кабинете и в кабинетах моих заместителей никаких денег за должности, звания и тому подобное никто не брал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр признал, что действительно может ошибаться при назначении того или другого человека на высокую должность в МВД, но «ни разу ни из кого денег для собственного обогащения я не брал. Иначе как бы я руководил подчиненными и смотрел им в глаза», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что действительно «чувствует движение средств в министерстве», но это связано с предоставлением легальных услуг для населения, которыми, по его словам, к сожалению, пока еще наделена милиция.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, никаких других финансовых потоков, которые при прежнем руководстве МВД имели место, сегодня нет.