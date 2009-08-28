Луценко гарантирует: в его кабинете денег за звания не берут
Но "движение средств" министр чувствует
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что ни он, ни его заместители ни разу не назначали на руководящие должности в органы внутренних дел и не присваивали звания за деньги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.
«Гарантирую, что в моем кабинете и в кабинетах моих заместителей никаких денег за должности, звания и тому подобное никто не брал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
При этом министр признал, что действительно может ошибаться при назначении того или другого человека на высокую должность в МВД, но «ни разу ни из кого денег для собственного обогащения я не брал. Иначе как бы я руководил подчиненными и смотрел им в глаза», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
Он подчеркнул, что действительно «чувствует движение средств в министерстве», но это связано с предоставлением легальных услуг для населения, которыми, по его словам, к сожалению, пока еще наделена милиция.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, никаких других финансовых потоков, которые при прежнем руководстве МВД имели место, сегодня нет.