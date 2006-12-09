На съезде УРП «Собор» присутствуют Ехануров, Тарасюк и Костенко

На XVI съезде УРП «Собор», который сегодня проходит в Киеве, присутствуют представители ряда правоцентристских сил, в частности, Юрий ЕХАНУРОВ от «Нашей Украины», лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в работе съезда УРП “Собор” принимают 260 делегатов из разных областей Украины.

Как сообщал УНИАН, планируется, что на съезде состоятся выборы председателя партии, а также выборы центрального совета и центрального провода партии. Также делегаты съезда рассмотрят стратегические задачи партии, в частности возможность создания новой правоцентристской силы.