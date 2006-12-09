На съезде УРП «Собор» присутствуют Ехануров, Тарасюк и Костенко
12:26, 09 декабря 2006Политика
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260 делегатов рассмотрят стратегические задачи
На XVI съезде УРП «Собор», который сегодня проходит в Киеве, присутствуют представители ряда правоцентристских сил, в частности, Юрий ЕХАНУРОВ от «Нашей Украины», лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, участие в работе съезда УРП “Собор” принимают 260 делегатов из разных областей Украины.
Как сообщал УНИАН, планируется, что на съезде состоятся выборы председателя партии, а также выборы центрального совета и центрального провода партии. Также делегаты съезда рассмотрят стратегические задачи партии, в частности возможность создания новой правоцентристской силы.
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