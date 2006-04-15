Витренко не увидит главу ЦИК в суде

Высший административный суд Украины объявил перерыв до 10.00 16 апреля по иску блока Наталии ВИТРЕНКО “Народная оппозиция” к Центральной избирательной комиссии по признанию результатов парламентских выборов, не отвечающих действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время судебного заседания истцы подавали по меньшей мере 15 ходатайств, в одном из которых отмечалось, что ЦВК должен предоставить на рассмотрение суда документы заседания 10 апреля. Кроме того, авторы иска просили вызвать в суд для предоставления объяснений председателя ЦИК Ярослава ДАВИДОВИЧА. Впрочем, суд отклонил это ходатайство.

Сегодня Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска Блока Наталии ВИТРЕНКО и Блока Юрия КАРМАЗИНА к ЦВК о признании неправомерными действий ЦИК по установлению результатов выборов народных депутатов 26 марта.

Кроме того, в процессе выступают: на стороне истца - партия "Виче" и Народный блок Литвина - как третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований.

15 апреля в 24.00 заканчивается срок обжалования результатов выборов, объявленных 10 апреля.