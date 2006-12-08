У депутата Киевсовета Бригинца - сотрясение мозга

После вчерашней драки в Киевсовете депутат от фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ получил сотрясение мозга.

Как сообщил сегодня УНИАН сам депутат, во время драки в сессионным зале Киевсовета, в тот момент, когда он никого не трогал, а просто стоял возле президиума, кто-то схватил его за волосы сзади и в тот момент, когда он хотел обернуться, другой человек спереди ударил его в висок. По словам А.БРИГИНЦА, он упал на какой-то непонятный предмет и в этот момент “утратил ориентацию в пространстве и времени”. Поэтому не может сказать, кто именно его тянул за волосы и кто ударил. Когда пришел в себя и приподнялся, оказалось, что на спине многочисленные окровавленные царапины и синяки. Кроме того, началась сильная головная боль.

А.БРИГИНЕЦ обратился за помощью к врачам после окончания сессионного заседания в ту же больницу, куда был госпитализирован другой пострадавший после драки на сессии - депутат Киевсовета Виктор НАУМКО. По предварительному диагнозу врачей, у А.БРИГИНЦА сотрясение мозга, и врачи настаивали на том, чтобы он прошел медицинское обследование и остался в больнице. Однако А.БРИГИНЕЦ сдал все необходимые анализы и под собственную ответственность поехал домой, где и находится сейчас.

Он сообщил, что результаты обследования должны быть известны сегодня. Но в любом случае, в больницу депутат ехать не хочет, поскольку считает, что дома вылечится быстрее.

А.БРИГИНЕЦ также обратил внимание на то, что когда началось его обследование, а это было около двух часов ночи, в больницу приехала депутат Киевсовета от фракции Партии регионов, возглавляющая Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения города Киева, Людмила КАЧУРОВА в сопровождении нескольких врачей, которые также присоединились к обследованию.

По словам А.БРИГИНЦА, он хочет дополнительно пройти обследование у своего врача, поскольку имеет сильные гематомы на теле.

“Я надеюсь, что буду на сессии во вторник, потому что не могу оставить своих коллег без своей поддержки”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера после драки в сессионном зале Киевсовета, который на своем заседании рассматривал вопрос об отмене новых жилищно-коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ В.НАУМКО. Он из-за сильного удара в затылок потерял сознание, и вызванная «скорая помощь» направила его в Октябрьскую больницу столицы. По словам В.НАУМКО, ударил его один из приглашенных, спортивного телосложения, гостей с депутатским значком.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных лиц со значками депутатов районных советов было семь человек.

Сразу после инцидента в Киевсовет прибыла следственно-оперативная группа.