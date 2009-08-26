Тимошенко отобрала у Януковича резиденцию

Правительство возвратило в госсобственность резиденцию «Межигорье» и помещение НАК «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на экстренном заседании Кабинета министров Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Также глава правительства отметила, что во время премьерства Виктором ЯНУКОВИЧА и его окружения в их собственность через компанию НАК «Надра Украины» были переданы два здания в центре Киева (по ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9), а также правительственная резиденция «Межигорье», которая впоследствии, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, стала личной собственностью В.ЯНУКОВИЧА.

На том же заседании премьер-министр поручила Минюсту возобновить судебный процесс по возвращению правительственной резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

«Эту резиденцию у государства лично отнял ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации, и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины», - пояснила глава правительства.