Янукович обещает 1 сентября подарок украинскому народу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что приближение президентских выборов, наконец, заставит все политические силы в Верховной Раде уже 1 сентября принять изменения в Государственный бюджет в части повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума для самых бедных украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам, комментируя цель и задания фракции Партии регионов на очередную сессию парламента, которая начнется 1 сентября.

«Мы имеем однозначную, принципиальную позицию: то решение, которое мы приняли, мы знаем, что это надежда всего украинского народа», - высказался В.ЯНУКОВИЧ относительно важности повышения минимальной зарплаты и пенсий.

По мнению политика, поскольку приближается президентская кампания, то у политических оппонентов Партии регионов нет другого пути, кроме принятия положительного решения по этому вопросу.

«Я уже услышал, как председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал о том, что есть необходимость принять данный закон – слава Богу, что нас поддержали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что ПР будет не только призывать, но и вынуждать своих коллег по парламенту принять такое решение.

«Владимир Михайлович – опытный политик. Он понимает, что иметь другую позицию нельзя. Он побывал в регионах, услышал и увидел настроения людей и, конечно, сориентировался», - выразил свое виденье позиции В.ЛИТВИНА по вопросам повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также выразил надежду, что другие политические силы в Верховной Раде поддержат данный закон, и, таким образом, уже 1 сентября сделают подарок украинскому народу.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Партия регионов будет требовать рассмотрения этого законопроекта первым вопросом в первый пленарный рабочий день парламента.