Ющенко дал ордена Богатыревой и Еханурову

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за весомый личный вклад в государственное строительство, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 18-й годовщины Независимости Украины наградил первого заместителя главы Секретариата Президента Юрия ЕХАНУРОВА орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим же указом Президент наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису БОГАТЫРЕВУ.

Почетного звания «Заслуженный экономист Украины» удостоен заместитель руководителя президентского Секретариата Андрей ГОНЧАРУК. Еще четверо работников СП отмечены государственными наградами и званиями заслуженных деятелей.

Кроме того, высокими государственными наградами и почетными званиями Президент отметил многолетний добросовестный труд ряда ведущих отечественных специалистов судебной ветви власти, Национального банка, прокуратуры, а также сферы экономики, культуры, образования и искусства.