Червоненко может сказать ”честь имею” и послать всю украинскую политику на...

Как сообщило сегодня издание Коммерсант-Украина, в Запорожскую облпрокуратуру поступило распоряжение обеспечить явку главы облгосадминистрации Евгения Червоненко в Генпрокуратуру.

Между тем в существовании соответствующего распоряжения сомневаются как губернатор Червоненко, так и сотрудники ГПУ.

"Никаких повесток я не получал. Если такое решение и существует, меня оно не пугает, так как я вскоре буду в Киеве и сам хочу прийти в прокуратуру, чтобы решить этот инцидент", - заявил губернатор.

"Похоже, что все это – элемент политической борьбы секретариата президента с Генпрокуратурой, а я – заложник этой борьбы. В любом случае я еще не забыл, что я менеджер, и в любой момент могу сказать "честь имею" и послать на х…р всю украинскую политику", – добавил Червоненко.

В свою очередь в главном следственном управлении ГПУ заявили: "Да нет, не может такого быть. Ему могли направить повестку о вызове. Он же губернатор, он ведь не в розыске. Мы вызываем его повесткой, и на допросы он является".

Как известно, 26 сентября сотрудник управления госохраны не пропустил Червоненко в приемную премьер-министра, после чего губернатор якобы его ударил.

10 ноября в отношении Червоненко было возбуждено уголовное дело по статье о "насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов, находящегося при исполнении служебных обязанностей".

Украинская правда