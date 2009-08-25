Янукович уже «обсудил» изменения Ющенко в Конституцию

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию Украины нельзя относиться серьезно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Макеевке.

«Относится серьезно к этому документу, конечно же, нельзя», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вынес на общественное обсуждение этот проект с одной целью: чтобы в преддверии президентских выборов лишний раз напомнить о себе.

«Какова цель? Понимая, что начинается президентская кампания, можно сказать так – это одна из технологий, которая дает возможность Президенту обратить каким-то образом на себя внимание», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и выразил убеждение, «что практического смысла никакого от этого не будет».

В.ЯНУКОВИЧ пояснил, что, во-первых, В.ЮЩЕНКО, «прежде всего, должен сам себе дать ответ, зачем он инициировал изменения в Конституцию в 2004 году накануне президентских выборов».

А, во-вторых, по его словам, «если бы у Президента В.ЮЩЕНКО на сегодняшний день кредит доверия был бы за 50% у населения Украины, к которому он обращается для обсуждения этой Конституции, это было бы, конечно, понятно».