10 тысяч киевлян поставили подписи за отмену новых тарифов

Свыше 10 тысяч киевлян высказались против новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Киевляне возмущены новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствует резкое падение уровня проплат, который сегодня едва достигает 60%. А Киев всегда был лидером Украины в этом вопросе», - отметил оппозиционный политик.

«В мои общественные приемные постоянно обращаются граждане с просьбой помочь в обжаловании незаконных тарифов. В конечном итоге мы прибегли к практике сбора подписей за их отмену», - отметил Дмитрий Андриевский.

По словам депутата, следующим шагом станет вынесение проекта решения об отмене новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги на ближайшую сессию Киевсовета, которая состоится 10 сентября.

«К подготовке такого проекта решения мы планируем привлечь самый широкий круг общественности. Уже запланировано совещание с представителями общественных организаций и ОСББ. Уверен, что вместе мы преодолеем произвол Черновецкого и отменим незаконные тарифы», - отметил Дмитрий Андриевский.