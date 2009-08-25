В Минобороны говорят, что Россия хочет скомпрометировать украинскую армию

В Министерстве обороны Украины в очередной раз отрицают участие украинских военнослужащих в вооруженном конфликте в Южной Осетии в августе 2008 года и расценивают очередное заявление российской стороны по поводу этого как попытку скомпрометировать Вооруженные Силы Украины.

Об этом в эфире “5-го канала” заявил начальник Управления пресс-службы Министерства обороны Украины Игорь ХАЛЯВИНСКИЙ, который опроверг обнародованное 24 августа заявление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации о том, что на стороне грузинских вооруженных формирований в грузино-российском конфликте в августе 2008 года принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины.

“Все наши разъяснения мы дали год назад, когда была развернута эта шумная информационная кампания против Украины, против ее Вооруженных Сил. Никого, кроме военнослужащих, которые принимали участие в плановых учениях и которые были свернуты сразу же после начала этих действий, – и были они возвращены сразу же срочно в Украину – никого на территории Грузии не было. И это можно расценить как очередную кампанию против Украины и ее Вооруженных Сил”, - сказал И.ХАЛЯВИНСКИЙ.

В свою очередь, начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей КУЗЬМИН также заявил, что “украинские военнослужащие не принимали участия в так называемой “пятидневной войне” в Грузии год назад”.

Нынешнее заявление россиян представитель Генштаба ВСУ назвал “пропагандой”.

Как сообщалось, вчера, 24 августа, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации заявил, что “на стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии против Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов УНА-УНСО”.

В заявлении также отмечается, что “для выяснения всех обстоятельств участия представителей украинской националистической организации УНА-УНСО и представителей Вооруженных сил Украины на стороне грузинских вооруженных формирований СКП РФ направил соответствующий запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины, ответ на который, по вине украинской стороны, до сих пор не получен”.