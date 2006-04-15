Главу КГГА должен назвать Ехануров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ предложит кандидатуру на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в селе Моренцы Звенигородского района Черкасской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, премьер-министр еще не подавал свои предложения кандидатур на председателя Киевской городской госадминистрации.

Вместе с тем Президент отметил, что есть определенная юридическая процедура, которую нужно пройти.

В.ЮЩЕНКО сказал, что представление делается после того, как территориальная избирательная комиссия вручит удостоверение новоизбранному мэру.

«Вчера это состоялось», - сказал он. В связи с этим глава государства надеется, что в ближайшее время кандидатура на должность председателя Киевгосадминистрации будет подана.

«Я думаю, в ближайшее время мы пройдем эту дорогу», - сказал В.ЮЩЕНКО.