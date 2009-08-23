Яценюк: государство не может существовать без сильной армии

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что государство не может существовать без сильной армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом А.ЯЦЕНЮК сказал во время посещения Первой отдельной гвардейской танковой бригады в пгт Гончаровское Черниговской области.

Он принял участие в торжественном митинге по случаю Дня Государственного флага Украины.

А.ЯЦЕНЮК поздравил офицеров, сержантов и солдат с праздником. «Государственный флаг является государственным символом. Государство не может существовать без символов. В то же время государство не может существовать без вас – без сильной, боеспособной и качественной армии», – отметил лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не может быть сомнений в том, что украинцам нужна сильная, боеспособная, независимая и суверенная страна, и именно от них зависит, какая страна будет.

Для повышения обороноспособности, по его словам, нужно перевооружение армии и адекватные зарплаты для офицеров. «Перевооружение – это важный элемент, который предусматривает не только новую технику для армии, но предусматривает загрузку украинского военно-промышленного комплекса, то есть, возобновление статуса Украины как одного из ключевых игроков на рынке вооружений, а также поднятие боеспособности и эффективности армии. Мир двигается вперед, и Украина не может отставать от мира», – отметил лидер «Фронта перемен».

Кроме того, по словам А.ЯЦЕНЮКА, офицерский состав должен зарабатывать «нормальные деньги». «Это позволит научить солдат, передавать знания. Это позволит действительно защищать свою страну», – считает он.

В ходе посещения танковой бригады лидер «Фронта перемен» побывал в учебном корпусе, казарме, столовой, осмотрел парк боевых машин.

А.ЯЦЕНЮК поблагодарил военнослужащих за ежедневную готовность защищать Украину. «Хотел бы пожелать вам счастья, благополучия, согласия в ваших семьях, потому что без этого не может быть и нормальной военной службы», – сказал он.

Также А. ЯЦЕНЮК пожелал им уверенности в будущем, уверенности в том, что только совместными усилиями, совместной работой утвердится страна. «И не нам будут рассказывать, куда вступать и кого защищать. А мы сами знаем, кого защищать – Украину», – добавил лидер «Фронта перемен».