Литвин: Кабмин слишком оптимистичный
Экс-глава ВР видит симптомы старой болезни
Бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не сомневается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на принятый парламентом госбюджет Украины на 2007 год.
Такое мнение он выразил сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН.
«Я прогнозирую, что Президент наложит вето на госбюджет», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что такое решение Президента будет иметь «политический подтекст».
В частности, отметил он, подписание главой государства госбюджета «будет рассматриваться как очередная победа над Президентом Украины».
Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что во время голосования 90-95% депутатов не ознакомились с текстом самого бюджета. «И это наша старая болезнь. Нужно анализировать, что там приняли, потому что принимали, как говорят, на ходу, с колес», - подчеркнул он.
Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, в социальном плане принятый бюджет будет подвергаться значительной критике. Он объяснил это тем, что расчеты Кабинета Министров показателей инфляции и ВВП «являются несколько оптимистичными». «Они слишком оптимистичны, ввиду процессов и результатов, с которыми Украина закончит этот год», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он не сомневается, что госбюджет на 2007 год придется парламенту пересматривать.