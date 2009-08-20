Ющенко приглашает украинцев на два праздника при своем участии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает граждан Украины приобщиться к отмечанию государственных праздников - Дня Государственного флага Украины и 18-й годовщины Независимость Украины, которые состоятся 23 и 24 августа.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в этом году официальные торжества при участии В.ЮЩЕНКО состоятся в Киеве и Батурине.

Большинство мероприятий будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания Украины, «5 канал», Национальная радиокомпания Украины и Всемирная служба «УТР».

22 августа В.ЮЩЕНКО посетит Батурин (Черниговская область) – исторический городок, где расположены достопримечательности казацких времен истории Украины, объединенные в государственный историко-культурный заповедник «Гетманская столица». XVII-XVIII вв. Батурин был фактически столицей казачества и резиденцией пяти казацких гетманов.

По инициативе В.ЮЩЕНКО в Батурине отстроен дворец последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского.

Утром 23 августа в 9.00, в День Государственного флага Украины, на площади Конституции вблизи Мариинского дворца состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины при участии главы государства.

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В это же время церемония поднятия Государственного флага будет происходить во всех регионах нашей страны.

В рамках церемонии на площади Конституции В.ЮЩЕНКО вручит паспорта граждан Украины молодым людям из всех регионов государства, которым исполнилось 16 лет. По традиции, основанной В.ЮЩЕНКО, молодые граждане получат также государственные флаги Украины.

Также глава государства совместно с представителями украинской власти и общественности возложит цветы к памятникам Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, первому президенту Михаилу Грушевскому.

В этот же день, в 11.00, при участии Президента в культурно-художественном и музейном центре «Мистецький арсенал» состоится открытие выставки «De profundis».

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В 19.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» состоится торжественный прием при участии руководителей государства, представителей общественности, дипломатов и других почетных гостей со всех регионов Украины и из-за рубежа.

Официальные мероприятия в День Независимости Украины, 24 августа, начнутся в Софийском соборе молитвой за Украину и Украинский народ. В Собор приглашены руководители государства, главы украинских церквей и религиозных организаций, представители общественности. Молитва начнется в 8.30. Ее будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В 10.00 на Крещатике состоится парад Вооруженных сил Украины. Во время этого мероприятия запланировано, что Президент выступит с обращением к украинскому народу.

Торжества с Крещатика будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».