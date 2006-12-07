Янукович заманит однофамильцев в Нью-Януки?

Глава украинского Кабмина Виктор Янукович намерен озродить свое родовое село Януки, что в Беларуси, пишет газета «Сегодня» со ссылкой на источник в окружении премьера. Якобы, во время последнего визита на малую родину Виктора Федоровича так поразила разруха в селе, где на сегодня осталось всего 6 человек (из них двое работоспособных: он – скотник и по совместительству глава сельсовета, она – почтальон), что премьер загорелся идеей превратить практически мертвую деревню в коттеджный поселок на 300 житлей. И пригласить туда Януковичей из Украины и Беларуси.

Возможно ли набрать такое число однофамильцев премьера – неизвестно. Похоже, пока этого никто не проверял. Зато, по данным источника, уже определен набор социальных благ, коими премьер намерен «заманивать» будущих обитателей в «Нью-Януки». Это: мини-молокозавод, хранилище для мороженой ягоды и инфраструктура, которая должна будет стать достойным конкурентам агрогородкам – новой идее беларусского президента Александра Лукашенко. Предполагается, что население агрогородков получит такой же набор услуг, как и горожане, разве что трудиться останется в сельской местности.

Но Янукович намерен переплюнуть Лукашенко – презентовать каждому предполагаемому обитателю Януков по племенной корове. Якобы, для этого планируется закупить скот у донецкой агрофирмы «Шахтер».

Согласно подсчетам издания, проект станет премьеру в кругленькую сумму. Строительство коттеджных домиков – не менее 5 миллионов долларов (о украинским расценкам). 3-километровая «мейн-стрит» в поселке – 1,5 миллиона. Электричество и газопровод – не менее 500 тысяч. Одна буренка – около тысячи долларов.

В райцентре Докшица, в юрисдикции которого находится село Януки, столь дорогостоящей идее удивились, но протестовать не стали. «Если ваш премьер, из идеологических соображений, хочет вложить деньги в этот проект – пожалуйста».