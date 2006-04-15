Партия регионов инициирует отставку харьковского губернатора

Харьков. 15 апреля. УНИАН. Новоизбранные депутаты Харьковского областного совета от Партии регионов намерены инициировать отставку председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на Интернет-сайте Харьковской областной организации Партии регионов со ссылкой на заявление народного депутата Украины Василия САЛЫГИНА, которого называют главным кандидатом на должность руководителя Харьковского областного совета нового созыва.

Говоря о планах регионалов, В.САЛЫГИН отмечает, что “в Харьковской области должен быть губернатор, который представляет политические взгляды большинства людей, проживающих на этой земле”.

Авторы публикации напоминают, что об отставке А.АВАКОВА говорил и бывший харьковский губернатор, руководитель избирательной компании Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ. В эфире одного из местных телеканалов он заявил: “Проигравший должен уйти. Я надеюсь, у него хватит и чувства собственного достоинства, и чести принять правильное решение. Нельзя руководить областью, когда тебе доверяют 5% населения”.

Как утверждают харьковские юристы, говорится в заметке, закон о внесении изменений в Конституцию, вступивший в силу с 1 января 2006 г., не предусматривает никаких новых полномочий для областных советов нового созыва, но “у них никто не отбирал право выражать недоверие главе облгосадминистрации”. “Если решение будет принято половиной состава облсовета, то Президент обязан рассмотреть вопрос об отставке председателя облгосадминистрации. А если решение будет поддержано двумя третями состава облсовета, Президент должен отправить в отставку руководителя областной государственной администрации”, - приводятся слова доцента кафедры конституционного права Харьковской юридической академии Федора ВЕНИСЛАВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Харьковский областной совет V созыва победу одержала областная организация Партии регионов – ее представители получили наибольшее количество депутатских мест – 83 из 150 (за нее проголосовали 38,85% избирателей). Все остальные партии и блоки, которые преодолели 3%-й рубеж, включая КПУ и блок Наталии Витренко “Народная оппозиция”, получила в целом 67 мандатов. Выдвиженцы блока “Наша Украина” получили 12 депутатских мест (5,45%).